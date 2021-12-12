Міністр оборони зазначив, що німецький уряд у листопаді наклав вето на купівлю гвинтівок для боротьби з дронами й антиснайперських систем через Агентство підтримки та закупівель Альянсу.
Читайте також Республіканці закликають Байдена надати Україні всю необхідну зброю
Вони продовжують будувати "Північний потік-2" і водночас блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо,
– сказав Олексій Резніков.
Він додав, що враховуючи блокування Німеччиною закупівель, Україна прагнутиме придбати зброю через двосторонні угоди з союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.
Зброя для України з Німеччини
- Володимир Зеленський у червні закликав Німеччину надати Україні летальну зброю. Там відмовляються надавати озброєння з початку війни на Донбасі.
- Проте, за інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, проти надання озброєнь буцімто виступає глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
- Водночас міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що має відкриту позицію у питанні постачання зброї.