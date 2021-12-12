Міністр оборони зазначив, що німецький уряд у листопаді наклав вето на купівлю гвинтівок для боротьби з дронами й антиснайперських систем через Агентство підтримки та закупівель Альянсу.

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Вони продовжують будувати "Північний потік-2" і водночас блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо,

– сказав Олексій Резніков.

Він додав, що враховуючи блокування Німеччиною закупівель, Україна прагнутиме придбати зброю через двосторонні угоди з союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Зброя для України з Німеччини