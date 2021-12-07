Про це лідер республіканців у Сенаті поінформував напередодні зустрічі президентів США та Росії.

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Під час "холодної війни" ось що ми робили: обидві сторони успішно намагалися озброювати тих, хто був нам симпатичний. І хоча Україна не входить до НАТО, усі наші союзники по НАТО повністю злякані російськими військами на кордоні України,

– сказав політик.

Мітч Макконнелл вважає, що Штатам потрібно забезпечувати Україну "будь-якою зброєю, яка їй знадобиться", і не обмежувати себе поставками переважно оборонних систем озброєння.

Зверніть увагу! За даними Держдепу, США надали Україні понад 4,6 мільярда доларів допомоги з 2014 року. У березні оголосили про оборонний пакет в розмірі 125 мільйонів доларів.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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