Об этом лидер республиканцев в Сенате проинформировал накануне встречи президентов США и России.

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Во время "холодной войны" вот что мы делали: обе стороны успешно пытались вооружать тех, кто был нам симпатичен. И хотя Украина не входит в НАТО, все наши союзники по НАТО полностью испуганы российскими войсками на границе Украины,

– сказал политик.

Митч Макконнелл считает, что Штатам нужно обеспечивать Украину "любым оружием, которое ей понадобится", и не ограничивать себя поставками преимущественно оборонных систем вооружения.

Обратите внимание! По данным Госдепа, США предоставили Украине более 4,6 миллиардов долларов помощи с 2014 года. В марте объявили об оборонном пакете в размере 125 миллионов долларов.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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