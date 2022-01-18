Велика Британія надає Україні легкі протитанкові оборонні системи. Тамтешній міністр оборони Бен Воллес запевнив, що це – не стратегічна зброя, а для самооборони.
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Військова підтримка на тлі загроз з боку Росії
Воллес пояснив, що Україна отримає озброєння ближнього радіуса дії. Таке рішення у Лондоні ухвалили на тлі загрози нового російського нападу на Україну. Держава-агресорка продовжує скупчувати свої війська біля наших кордонів.
Це може змусити людей зупинитися й задуматися, що вони роблять. Якщо танки вторгнуться в Україну, вони стануть частиною захисного механізму,
– наголосив посадовець.
Довелося облітати Німеччину
Журналіст Джордж Еллісон з Великої Британії у своєму твітері уточнив, що протитанкове озброєння в Україну перевозять британські транспортні літаки. Крім цього, він звернув увагу й на цікавий нюанс. Дані ресурсу Flightradar24, який дозволяє у режимі реального часу спостерігати за літаками, свідчать про те, що повітряні судна оминули німецький повітряний простір. Отже, чомусь були змушені обрати не найкоротший маршрут. Про це пише й Кайл Глен з Conflict News.
Британські літаки оминули Німеччину / Скриншот
Позиція Берліна щодо постачання Україні зброї
- Напередодні німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок відвідала Україну. Вона заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні.
- Перед цим посол Андрій Мельник закликав Німеччину терміново надати зброю. Він пояснив про загрози через агресію Кремля й наголосив, що українці мають право на оборону.
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