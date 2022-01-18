Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Вона наголосила що Київ не має ілюзій, що на її території воюватимуть сили НАТО.

До теми Усі члени НАТО підтримують долучення до Альянсу України, – віцепрем'єрка Стефанішина

Принцип "відчинених дверей" не переглядатимуть

Попри це, наголосила Стефанішина, саме в інтересах Альянсу забезпечити обороноздатність України. Під час перемовин з НАТО, в організації виокремили певні "червоні лінії". Мовиться про неможливість перегляду принципу "відчинених дверей".

Наприкінці перемовин ми відчували, що політика РФ стала ще більш агресивною, і закликали міжнародних партнерів до того, щоб посилити санкційний тиск,

– пояснила Стефанішина.

Стефанішина наголосила, що в Альянсі готові посилити східний фронт в разі ескалації з боку Росії. Також офіційний Київ веде перемовини про співпрацю з низкою країн НАТО: Канадою, Великою Британією, а також США.

Це важливо! Канада і Велика Британія підтвердили, що вони жодним чином не будуть реагувати на ультиматуми Путіна стосовно виведення тренувальних військових підрозділів з території України. Ба більше, їх робота продовжиться і посилиться.

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Позиція Москви щодо НАТО та України:

Російське МЗС у грудні 2021 року оприлюднило так звані "договори про безпеку".

Москва вимагає нерозширення НАТО на схід.

Представники Росії проводили перемовини у Женеві зі США та НАТО. Проте повернулись звідти з нічим.

На думку глави МЗС України Дмитра Кулеби, така позиція Росії навпаки спонукає сусідні країни долучатись до НАТО.

США заявили, що готові до війни з Росією: дивіться про це у WTF