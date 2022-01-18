І це знають не тільки в Україні, а й в усьому цивілізованому світі. Зокрема, щодо цього висловився глава міноборони Великої Британії Бен Воллес. Його емоційну статтю від 17 січня можна прочитати на офіційному сайті британського уряду.

Думка до теми Чому українці та росіяни – не один народ

В уряді Британії розтрощили позицію Росії по НАТО та Україні

Керівник оборонного відомства Великої Британії Бен Воллес емоційно висловився про ситуацію навколо НАТО, України та Росії. Зокрема, про російську тезу "один народ".

Росія боїться не НАТО, а його цінностей

Глава британського міноборони зазначив, що останнім часом змушений часто пояснювати європейським союзникам зміст сталого англійського виразу straw man ("солом'яна людина"). Адже зараз ми маємо вкрай типовий приклад прояву того, про що говорить цей термін.

Мовиться про заяву Кремля, буцімто НАТО йому загрожує.

Очевидно, Кремль прагне, щоб ми всі взялися за це фальшиве звинувачення – замість того, щоб кидати виклик справжньому порядку денному президента Росії,

– переконаний Воллес.

Насправді ж ситуація така:

Перше. Взаємна самооборона є наріжним каменем НАТО. Воно за своєю суттю є оборонним блоком. Його задача – приходити на допомогу іншим членам Альянсу, якщо вони зазнають нападу.

Воно за своєю суттю є оборонним блоком. Його задача – приходити на допомогу іншим членам Альянсу, якщо вони зазнають нападу. Друге. Колишні радянські держави долучилися до НАТО за власним бажанням, а не тому, що НАТО, як кричать у Кремлі, "агресивно розширювалося". Зростання кількості членів Альянсу є природною відповіддю держав на шкідливу діяльність і загрози з боку саме Росії.

Третє. НАТО не прагне оточити Росію. Тільки 5 із 30 членів блоку сусідять з Росією. Та й вони торкаються аж 6% російського кордону.

Кремлю загрожує не диспозиція сил НАТО, а привабливість його цінностей,

– влучно підсумував Воллес.

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Брехня про один народ українців та росіян

Поведінка Володимира Путіна багато в чому пояснюється його інтерпретацією історії – особливо "його незавершених амбіцій щодо України". Влітку 2021 року президент Росії видав статтю "Про історичну єдність росіян та українців", де буквально іскрив пропагандистськими тезами.

Бен Воллес закликав усіх прочитати цю статтю – просто щоб побачити, наскільки суперечливими є аргументи Путіна. Ось як описав її та її зміст сам глава британського міноборони:

Це есе з семи тисяч слів, яке ставить етнонаціоналізм у центр його (Путіна, – 24 канал) амбіцій. Він дає перекошену та вибіркову аргументацію, щоб виправдати, у кращому випадку, підкорення України, а в гіршому – примусове поглинання цієї суверенної країни.

Воллес виділив три тези зі статті Путіна:

Про те, що Захід прагне розділити Росію і керувати нею.

Що все, крім одного народу, одної мови та одної церкви Великоросії, Малоросії та Білоросії – є штучною конструкцією.

І те, що кожен, хто з першими двома не згоден, просто ненавидить або боїться Росії.

Міністр оборони Великої Британії спростовує ці тези. Зокрема, щодо керування Росією – ніхто нічого подібного не хоче. Росія, як і будь-яка інша держава, сама визначає своє майбутнє.

Щодо України: Росія ж визнала її суверенітет як незалежної країни та гарантувала її територіальну цілісність – і не лише підписавши Будапештський меморандум у 1994, а й договір про дружбу з Україною у 1997. Але це ж Кремль...

– зазначив Воллес.

І підсумував: "Шапка "Розділяй і володарюй" найкраще сидить на голові Москви, а не НАТО". Історичні ж інтерпретації Володимира Путіна – "м’яко кажучи, сумнівні, і жодним чином не виправдовують як окупацію Криму, так і будь-яке подальше вторгнення у сучасну Україну".

Важливо. Володимир Путін постійно закидає, що всі народи Білорусі, Росії та України є нащадками Русі, і тому всі є росіянами. Але насправді, і про це чимало свідчать науковці, вони у кращому випадку споріднені.

Якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські військові знову перейдуть на територію суверенної України... Згадайте слова президента Росії в тому есе минулого літа. Згадайте, і запитайте себе, що це означає не тільки для України, а й для всіх нас у Європі. І що це означатиме наступного разу…

– емоційно підсумував свою статтю Бен Воллес.

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