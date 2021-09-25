Імперії не можуть жити без сателітів, тобто країн, які цю імперію створюють. Про це заявив Директор Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович.

До речі Українці і росіяни – один народ, – Путін пояснив, чому Україна не – "недружня держава"

Чому Путін розказує про "один народ"

Дробович пояснив, що Україна була однією ключових націй для формування Російської імперії.

Російська імперія класична, або ж Російська імперія 2.0 під назвою Радянський Союз, – ми є складовою. Немає української складової – немає повноцінної російської імперії,

– зазначив директор.

Саме тому Росія пригноблює кримських татар, винищує мови корінних народів. За словами Дробовича, це "тактика асиміляції". Оскільки у Кремля суто імперські плани, Україну намагаються включити в проєкт "Одін народ".

Ми нарешті стали собою, – Дробович

Посадовець продовжив, що ми тисячу років намагалися стати самими собою, відчували щось, але не могли сформулювати.

"Нарешті сформулювали: в Котляревському, в Сковороді, в Шевченку. Воно вилилось в політичному вимірі — Українська республіка в 1917-1921 роках... але в 1991 році ми, нарешті, стали собою", – сказав Дробович.

Він зауважив, що дуже небезпечно — розчинитися в одному народі з людьми, які не пройшли цей шлях, які тільки й навчилися, що асимілювати й знищувати.

Дробович також помітив, що навіть зараз багато тих, хто ностальгує за СРСР. Ніхто б не хотів би, щоб його діти опинилися в ГУЛАГу, у фільтраційному таборі в полоні у нацистів, звідки їх начебто визволили "свої".

Що говорив Путін