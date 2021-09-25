Империи не могут жить без сателлитов, то есть стран, которые эту империю создают. Об этом заявил директор Украинского Института национальной памяти Антон Дробович.

Кстати Украинцы и русские – один народ, – Путин о том, почему Украина не "недружественное государство"

Почему Путин рассказывает об "одном народе"

Дробович пояснил, что Украина была одной ключевых наций для формирования Российской империи.

Российская империя классическая, или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз, – мы являемся составляющей. Нет украинской составляющей – нет полноценной российской империи,

– отметил директор.

Именно поэтому Россия угнетает крымских татар, истребляет языки коренных народов. По словам Дробовича, это "тактика ассимиляции". Поскольку у Кремля чисто имперские планы, Украине пытаются включить в проект "Один народ".

Мы наконец стали собой, – Дробович

Чиновник продолжил, что мы тысячу лет пытались стать самими собой, чувствовали что-то, но не могли сформулировать.

"Наконец сформулировали: в Котляревского, в Сковороде, в Шевченко. Оно вылилось в политическом измерении – Украинская республика в 1917-1921 годах... но в 1991 году мы, наконец, стали собой", – сказал Дробович.

Он отметил, что очень опасно – раствориться в одном народе с людьми, которые не прошли этот путь, которые только научились, что ассимилировать и уничтожать.

Дробович также заметил, что даже сейчас много тех, кто ностальгирует по СССР. Никто бы не хотел, чтобы его дети оказались в ГУЛАГе, в фильтрационном лагере в плену у нацистов, откуда их якобы освободили "свои".

Что говорил Путин