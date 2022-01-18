И это знают не только на Украине, но и во всем цивилизованном мире. В частности, по этому поводу высказался глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его эмоциональную статью от 17 января можно прочесть на официальном сайте британского правительства.

Мнение к теме Почему украинцы и россияне – не один народ

В правительстве Британии разгромили позицию России по НАТО и Украине

Руководитель оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес эмоционально высказался о ситуации вокруг НАТО, Украины и России. В частности, о российском тезисе "один народ".

Россия боится не НАТО, а его ценностей

Глава британского минобороны отметил, что в последнее время вынужден часто объяснять европейским союзникам содержание устоявшегося английского выражения straw man ("соломенный человек") . Ведь сейчас мы видим очень типичный пример проявления того, о чем говорит этот термин.

Речь идет о заявлении Кремля, будто НАТО ему грозит.

Очевидно, Кремль стремится к тому, чтобы мы все взялись за это фальшивое обвинение – вместо того, чтобы бросать вызов настоящей повестке дня президента России,

– убежден Воллес.

На самом же деле ситуация такова:

Первое. Взаимная самооборона является краеугольным камнем НАТО. Оно по сути своей является оборонным блоком. Его задача – приходить на помощь другим членам Альянса, если они подвергаются нападению.

Второе. Бывшие советские государства присоединились к НАТО по собственному желанию, а не потому, что НАТО, как кричат ​​в Кремле, "агрессивно расширялось". Рост числа членов Североатлантического союза является естественным ответом государств на вредную деятельность и угрозы со стороны России.

Третье. НАТО не стремится окружить Россию. Лишь 5 из 30 членов блока соседствуют с Россией. Да и они затрагивают аж 6% российской границы.

Кремлю угрожает не диспозиция сил НАТО, а привлекательность его ценностей,

– метко подытожил Уоллес.

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Ложь об одном народе украинцев и россиян

Поведение Владимира Путина во многом объясняется его интерпретацией истории – особенно "его незавершенных амбиций в отношении Украины". Летом 2021 года президент России издал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев", где буквально искрил пропагандистскими тезисами.

Бен Воллес призвал всех прочитать эту статью – просто чтобы увидеть, насколько противоречивы аргументы Путина. Вот как описал ее и ее содержание сам глава британского минобороны:

Это эссе из семи тысяч слов, которое ставит этнонационализм в центр его (Путина, – 24 канал) амбиций. Он дает перекошенную и выборочную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае покорение Украины, а в худшем – принудительное поглощение этой суверенной страны.

Уоллес выделил три тезиса из статьи Путина:

О том, что Запад стремится разделить Россию и управлять ею.

Что все, кроме одного народа, одного языка и одной церкви Великороссии, Малороссии и Белороссии – искусственная конструкция.

И то, что каждый, кто с первыми двумя не согласен, просто ненавидит или боится России.

Министр обороны Великобритании опровергает эти тезисы. В частности, об управлении Россией – никто ничего подобного не хочет. Россия, как и любое другое государство, само определяет свое будущее.

Относительно Украины: Россия признала ее суверенитет как независимой страны и гарантировала ее территориальную целостность – и не только подписав Будапештский меморандум в 1994, но и договор о дружбе с Украиной в 1997. Но это же Кремль...

– отметил Воллес.

И подытожил: "Шапка "Разделяй и властвуй" лучше сидит на голове Москвы, а не НАТО". Исторические же интерпретации Владимира Путина – "мягко говоря, сомнительны, и никак не оправдывают как оккупацию Крыма, так и любое дальнейшее вторжение в современную Украину".

Важно. Владимир Путин постоянно изрекает, что все народы Беларуси, России и Украины являются потомками Руси, и потому все являются русскими. Но на самом деле, и об этом немало свидетельствуют ученые, они в лучшем случае родственны.

Если в одну холодную январскую или февральскую ночь российские военные снова перейдут на территорию суверенной Украины... Вспомните слова президента России в том эссе прошлым летом. Вспомните и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе. И что это будет значить в следующий раз…

– эмоционально подытожил свою статью Бен Уоллес.