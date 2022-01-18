Свою позицію висловила міністерка в інтерв'ю німецькому виданню. Утім, зазначила й те, що мовиться про вступ "одного дня", без зазначення конкретних дат.
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"Україна буде в НАТО" – це позиція всіх союзників
Усі країни з блоку НАТО підтримують долучення України до Альянсу. Але не просто зараз, а "одного дня".
Про це німецьким журналістам заявила віцепрем'єрка Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Позиція всіх союзників, враховуючи й Німеччину, полягає в тому, що одного дня Україна буде у НАТО. Путін розкрив усі свої карти. Він підвищує ставки, тож якраз час подумати про те, як НАТО може протистояти цим загрозам,
– сказала вона.
Стефанішина також окремо наголосила, що Україні важливо побачити конкретні кроки, які слід зробити до прийняття її в НАТО у найближчі 10 років. І Росія не має і не може цьому завадити.
Росія завжди буде поруч, і агресивні прагнення Кремля зростатимуть. На карту поставлено не тільки Україну. Якщо Україна зазнає невдачі, Європа теж зазнає невдачі,
– впевнена урядовиця.
А тим часом:
- Схожу позицію висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Мовляв, Альянс ухвалив рішення про прийняття України та Грузії давно, але конкретні терміни ще не встановлювали.
- Натомість Кремль істерить через перспективу вступу України до НАТО. Речник російського президента Дмитро Пєсков взагалі заявив, що це Альянс "вторгається до України".
- А от серед українців підтримка вступу до НАТО та ЄС нашої країни зростає дедалі більше.
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