Свою позицію висловила міністерка в інтерв'ю німецькому виданню. Утім, зазначила й те, що мовиться про вступ "одного дня", без зазначення конкретних дат.

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"Україна буде в НАТО" – це позиція всіх союзників

Усі країни з блоку НАТО підтримують долучення України до Альянсу. Але не просто зараз, а "одного дня".

Про це німецьким журналістам заявила віцепрем'єрка Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Позиція всіх союзників, враховуючи й Німеччину, полягає в тому, що одного дня Україна буде у НАТО. Путін розкрив усі свої карти. Він підвищує ставки, тож якраз час подумати про те, як НАТО може протистояти цим загрозам,

– сказала вона.

Стефанішина також окремо наголосила, що Україні важливо побачити конкретні кроки, які слід зробити до прийняття її в НАТО у найближчі 10 років. І Росія не має і не може цьому завадити.

Росія завжди буде поруч, і агресивні прагнення Кремля зростатимуть. На карту поставлено не тільки Україну. Якщо Україна зазнає невдачі, Європа теж зазнає невдачі,

– впевнена урядовиця.

А тим часом:

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