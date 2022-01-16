За словами рупора Кремля, "вторгнення НАТО" до України нібито погіршило стосунки Росії з Альянсом. Про це Дмитро Пєсков заявив під час інтерв'ю телеканалу CNN.

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Пєсков каже про "загрозу"

Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може миритися з тим, що НАТО нібито "вторгається" на територію України та "завозить своє озброєння". За його словами, Альянс буцімто має свою інфраструктуру на території України.

Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України,

– заявив Пєсков.

Прессекретар Путіна переконаний, що напруга на кордоні з Україною є серйозною загрозою для континенту. Однак Пєсков і далі звинувачує Україну та НАТО в ескалації.

Інші заяви Пєскова

В інтерв'ю CNN, яке вийде в ефір 16 січня, прессекретар російського президента зробив чимало заяв. Зокрема, відповів на підозри щодо причетності Росії до кібератак на українські урядові сайти. Пєсков заявив, що Кремль до цього не причетний і такою позиція буде до тих пір, поки не доведуть протилежне.

Пєсков вважає, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Мовляв, саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

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