Таку думку озвучив речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков у коментарі журналістам.
Важливо Хотіли залякати українців, – експрацівник СБУ про кібератаку на урядові сайти
Він уперто заявив, що Росія "не має жодного стосунку до цих кібератак".
Ми живемо у світі фальшивих звинувачень, фейкових новин і у світі брехні. Поки це не доведено, ми продовжуватимемо стверджувати, що це – фейкові новини,
– наголосив речник Путіна.
Також Пєсков не втратив можливості висловити звинувачення на адресу України.
"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні", – сказав він.
Масштабна кібератака на українські сайти: головне
- Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.
- Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.
- Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
До чого тут Росія
У Центрі інформаційної безпеки, які взялися розслідувати кібератаку, заявили, що знайшли російський слід. Це підтверджує кілька фактів:
- Бажання дестабілізувати ситуацію в Україні. У Центрі інформаційної безпеки пояснили, що українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Мета таких атак – дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос та зневіру в суспільстві.
- Політичний контекст. Експерти також припустили, що ця кібератака пов'язана із нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців
- Хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно розповсюдили вже російські видання. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.
Додамо, що СБУ вже розслідує причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.
Експрацівник СБУ пояснив причини кібератаки на урядові сайти: дивіться відео