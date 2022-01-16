Такое мнение озвучил спикер президента России Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

Важно Хотели запугать украинцев, – экс-сотрудник СБУ о кибератаке на правительственные сайты

Он упрямо заявил, что Россия "не имеет никакого отношения к этим кибератакам".

Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это не доказано, мы будем продолжать утверждать, что это фейковые новости,

– подчеркнул спикер Путина.

Также Песков не упустил возможность высказать обвинения в адрес Украины.

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", – сказал он.

Масштабная кибератака на украинские сайты: главное

Глобальная хакерская атака в Украине прошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работы ряда правительственных сайтов были временно приостановлены.

Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в том числе персональных, не произошло. Приложение "Дия" работает стабильно. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

При чем здесь Россия

В Центре информационной безопасности, взявшихся расследовать кибератаку, заявили, что нашли российский след. Это подтверждает несколько фактов:

Желание дестабилизировать ситуацию в Украине . В Центре информационной безопасности объяснили, что украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый раз и даже не во второй раз. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе.

. В Центре информационной безопасности объяснили, что украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый раз и даже не во второй раз. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе. Политический контекст . Эксперты также предположили, что эта кибератака связана с недавним поражением России на переговорах по поводу будущего сотрудничества Украины с НАТО. Хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев

. Эксперты также предположили, что эта кибератака связана с недавним поражением России на переговорах по поводу будущего сотрудничества Украины с НАТО. Хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев Хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше его активно распространили уже российские издания. Вместо этого украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

Добавим, что СБУ уже расследует причастность российских спецслужб к масштабной кибератаке на сайты украинских госорганов. Полиция начала уголовное производство.

Экс-струдник СБУ объяснил причины кибератаки на правительственные сайты: смотрите видео