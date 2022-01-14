Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник Службы безопасности и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, за соответствующими кибератаками может стоять любой желающий.

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Хакеры пытаются спровоцировать недоверие, – Ступак

Иван Ступак предположил, что речь может идти как о киберхулиганах, которые пытаются попробовать себя в киберсфере, так и о России. Сейчас необходимы следственные действия.

Эта атака была рассчитана на внутреннего пользователя, то есть на граждан Украины. Поскольку таким образом пытаются запугать. Иван Ступак Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего

Хакеры пытаются спровоцировать недоверие украинцев к государству. То есть это попытка расшатывания общества, отметил экс-работник СБУ.

"Расследование требует тесной кооперации между всеми правоохранительными органами Украины, а также международной кооперации", – сказал Иван Ступак.

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Эксперт добавил, что международное общество может участвовать в расследовании таких атак, поскольку Евросоюз и США имеют больше технологий, которые могут помочь установить место базирования хакеров и идентифицировать их лично.

Ступак о кибератаке на украинские правительственные сайты: смотрите видео

Кибератака на украинские правительственные сайты: кратко