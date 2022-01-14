На главной странице злоумышленники разместили сообщения провокационного характера. К слову, контент при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло.

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В целях недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов,

– отметили в Госспецсвязи.

Правоохранители собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента. В то же время большая часть ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.