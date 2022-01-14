На главной странице злоумышленники разместили сообщения провокационного характера. К слову, контент при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло.
Читайте также "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты
В целях недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов,
– отметили в Госспецсвязи.
Правоохранители собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента. В то же время большая часть ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.