На головній сторінці зловмисники розмістили повідомлення провокаційного характеру. До слова, контенту при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

Читайте також "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти

З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів,

– зазначили у Держспецзв'язку.

Наразі правоохоронці збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту. Водночас більшу частину держсайтів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Окрім цього, у Держспецзв'язку додали, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.

Зверніть увагу! Хакерську атаку на низку урядових сайтів здійснили у ніч із 13 на 14 січня.

Варто передивитися: відео про найгучніші хакерські атаки в історії України