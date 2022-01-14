На головній сторінці зловмисники розмістили повідомлення провокаційного характеру. До слова, контенту при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.
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З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів,
– зазначили у Держспецзв'язку.
Наразі правоохоронці збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту. Водночас більшу частину держсайтів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.
Окрім цього, у Держспецзв'язку додали, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.