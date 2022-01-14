Как заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, данные украинцев в безопасности.
Важно "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты
Он подтвердил факт хакерской атаки, отметив, что часть сайтов отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования.
Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дия" работало и работает стабильно,
– сказал Федоров.
Дия не имеет данных украинцев
Как ранее пояснил министр цифровой трансформации, Дия не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из других служб.
Как это работает:
- Серверная часть приложения "Дия" обеспечивает запрос на данные и отправку их на смартфон человека.
- На смартфоне они хранятся в защищенной части хранилища.
- Источником этих данных является государственный реестр.
Федоров добавил, что сейчас специалисты Минцифры помогают сотрудникам СБУ, киберполиции и Госспецсвязи. Правоохранители собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента. В то же время большую часть государственных сайтов уже восстановили, остальные – будут доступны в ближайшее время.
На хакерские атаки, совершенные на сайты правительства Украины, уже отреагировали в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Там также отметили, что утечки персональных данных не произошло.
Самые громкие хакерские атаки в истории Украины: смотрите видео
Полный текст публикации Михаила Федорова:
Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключена администраторами с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено.
Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дия" работало и работает стабильно. Специалисты Минцифры поключены к помощи СБУ, киберполиции и Госспецсвязи.