Как заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, данные украинцев в безопасности.

Важно "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты

Он подтвердил факт хакерской атаки, отметив, что часть сайтов отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования.

Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дия" работало и работает стабильно,

– сказал Федоров.

Дия не имеет данных украинцев

Как ранее пояснил министр цифровой трансформации, Дия не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из других служб.

Как это работает:

Серверная часть приложения "Дия" обеспечивает запрос на данные и отправку их на смартфон человека. На смартфоне они хранятся в защищенной части хранилища. Источником этих данных является государственный реестр.

Федоров добавил, что сейчас специалисты Минцифры помогают сотрудникам СБУ, киберполиции и Госспецсвязи. Правоохранители собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента. В то же время большую часть государственных сайтов уже восстановили, остальные – будут доступны в ближайшее время.

На хакерские атаки, совершенные на сайты правительства Украины, уже отреагировали в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Там также отметили, что утечки персональных данных не произошло.

Обратите внимание! Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. Вследствие этого работа ряда правительственных сайтов была приостановлена.

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Полный текст публикации Михаила Федорова:

Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключена администраторами с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено.

Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дия" работало и работает стабильно. Специалисты Минцифры поключены к помощи СБУ, киберполиции и Госспецсвязи.