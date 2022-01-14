Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора. Пока неизвестно, кто точно стоит за кибератакой.

Детали здесь "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты

Это самая мощная атака, – Жора

К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года – это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват,

– отметил Жора.

Пока идет расследование, к нему присоединились международные партнеры Украины. Помощь коллеги из-за границы предложили сами, уже наладили взаимодействие.

Утечки персональных данных не произошло

Ранее в Госспецсвязи сообщили, что, несмотря на масштабный "взлом", утечки персональных данных не произошло, как и замены контента на веб-ресурсах.

Обратите внимание! В Евросоюзе отреагировали на кибератаку в Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал мобилизовать силы для помощи официальному Киеву.

Ранее В Госспецсвязи прокомментировали кибератаки на сайты правительства

Что известно о кибератаке в Украине:

В ночь на 14 января "взломали" сайты Кабмина, ГСЧС, МОН, МИД, Дии и Судебных властей.

На них разместили сообщение с угрозами, адресованное украинцам.

Впоследствии, все сайты стали недоступными.

Вице-премьер Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности.

Смотрите видео о предыдущих самых громких кибератаках в Украине: