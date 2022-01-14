Об этом Боррель заявил во французском городе Брест. Здесь происходит встреча министров иностранных дел Евросоюза.
Все здесь "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты
ЕС мобилизует ресурсы для помощи Украине
Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине преодолеть эту кибератаку. К сожалению, мы знали, что это может произойти,
– сказал Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза подчеркнул, что пока трудно сказать, кто за этим стоит. Винить пока нельзя никого, ведь нет доказательств.
Атака состоялась в то время, когда Украина и союзники забили тревогу из-за возможного нападения России.
Запад должен противостоять любой агрессии России, – Анн Линд
Согласилась с Боррелем и министр иностранных дел Швеции Анн Линд. Она подчеркнула, что Запад должен противостоять любым видам российской агрессии.
Надо быть очень твердыми в своих сообщениях России: если будут нападения на Украину, мы будем очень жесткими, очень сильными и решительными в своем ответе,
– сказала глава МИД Швеции.
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Главное о кибератаке на правительственные сайты:
- Кибератаки на десятки государственных органов произошли в ночь с 13 на 14 января.
- В частности, "взломали" сайты Кабмина, ГСЧС, МОН, МИД, действия и другие.
- На вебресурсах появилось сообщение с угрозами украинцам.
- В Государственной службе специальной связи и защиты информации отметили, что контента при этом изменено не было, а утечки персональных данных не произошло.
Смотрите о том, какие хакерские атаки происходили в Украине раньше: