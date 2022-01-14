Про це Боррель заявив у французькому місті Брест. Тут відбувається зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Все тут "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти

ЄС мобілізує ресурси задля допомоги Україні

Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що це може статися,

– сказав Жозеп Боррель

Головний дипломат Євросоюзу наголосив, що наразі важко сказати, хто за цим стоїть. Звинувачувати поки не можна нікого, адже немає доказів.

Атака відбулась в той час, коли Україна та союзники забили на сполох через можливий напад Росії.

Захід має протистояти будь-якій агресії Росії, – Анн Лінд

Погодилась з Боррелем і міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінд. Вона наголосила, що Захід має протистояти будь-яким видам російської агресії.

Треба бути дуже твердими у своїх повідомленнях Росії: якщо будуть напади на Україну, ми будемо дуже жорсткими, дуже сильними та рішучими у своїй відповіді,

– сказала глава МЗС Швеції.

Зверніть увагу! Анналена Бербок – міністерка закордонних справ Німеччини – повідомила, що незабаром відвідає Москву. Там вона підійме тему кризи в Україні.

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Головне про кібератаку на урядові сайти:

Кібератаки на десятки державних органів стались в ніч з 13 на 14 січня.

Зокрема, "зламали" сайти Кабміну, ДСНС, МОН, МЗС, Дії та інші.

На вебресурсах з'явилось повідомлення з погрозами українцям.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації зазначили, що контенту при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося .

Дивіться про те, які хакерські атаки відбувались в Україні раніше: