Про це розповів на брифінгу заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Віктор Жора. Наразі невідомо, хто точно стоїть за кібератакою.

Деталі тут "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти

Це найпотужніша атака, – Жора

На жаль, можемо констатувати, що за останні чотири роки – це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення,

– зазначив Жора.

Поки що триває розслідування, до нього доєднались міжнародні партнери України. Допомогу колеги з-за кордону запропонували самі, уже налагодили взаємодію.

Витоку персональних даних не сталось

Раніше у Держспецзв'язку повідомили, що незважаючи на масштабний "злам", витоку персональних даних не сталось, як і заміни контенту на вебресурсах.

Зверніть увагу! У Євросоюзі відреагували на кібератаку в Україні. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв мобілізувати сили задля допомоги офіційному Києву.

Раніше У Держспецзв'язку прокоментували кібератаки на сайти уряду

Що відомо про кібератаку в Україні:

У ніч на 14 січня "зламали" сайти Кабміну, ДСНС, МОН, МЗС, Дії та Судової влади.

На них розмістили повідомлення з погрозами, адресоване українцям.

Згодом усі сайти стали недоступними.

Віцепрем'єр Михайло Федоров запевнив, що дані українців в безпеці.

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