Про це розповів на брифінгу заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Віктор Жора. Наразі невідомо, хто точно стоїть за кібератакою.
Деталі тут "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти
Це найпотужніша атака, – Жора
На жаль, можемо констатувати, що за останні чотири роки – це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення,
– зазначив Жора.
Поки що триває розслідування, до нього доєднались міжнародні партнери України. Допомогу колеги з-за кордону запропонували самі, уже налагодили взаємодію.
Витоку персональних даних не сталось
Раніше у Держспецзв'язку повідомили, що незважаючи на масштабний "злам", витоку персональних даних не сталось, як і заміни контенту на вебресурсах.
Раніше У Держспецзв'язку прокоментували кібератаки на сайти уряду
Що відомо про кібератаку в Україні:
- У ніч на 14 січня "зламали" сайти Кабміну, ДСНС, МОН, МЗС, Дії та Судової влади.
- На них розмістили повідомлення з погрозами, адресоване українцям.
- Згодом усі сайти стали недоступними.
- Віцепрем'єр Михайло Федоров запевнив, що дані українців в безпеці.
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