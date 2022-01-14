Спецслужбы говорят, что была так называема supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов.

Важно Масштабная кибератака на Украине: все, что известно о нападении на правительственные сайты

Россия может быть причастна

В СБУ подчеркнули, что есть признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами России.

Заметим, что в Центре информационной безопасности тоже говорили о российском следе. На это указывает хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, затем – в российских изданиях. Украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

В СНБО тоже убеждены, что за кибератакой стоит Россия.

Открыли дело

В киберполиции рассказали, что по факту атаки открыли уголовное производство. Это касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Продолжаются следственные действия.

Подробнее о кибератаке

На украинские правительственные сайты провели кибератаку ночью 14 января. Хакеры "взломали" более 70 государственных сайтов. Среди них:

Минобразования,

МИД,

ГСЧС,

Кабмина,

Дия.

Однако контент страниц не изменялся. Утечки персональных данных тоже не произошло. Специалисты СБУ вместе с администраторами министерств и ведомств уже возобновили работу большинства ресурсов.

В Госспецсвязи сообщили, что атака стала самой большой за последние 4 года.

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