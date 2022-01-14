Хакеры взломали сайты десятков госучреждений. В Госспецсвязи сообщали, что атака стала самой крупной за последние 4 года.

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Антиукраинское сообщение на 3 языках

Среди взломанных сайтов, в частности, оказались:

МОН;

ГСЧС;

Кабмин;

Дия;

Министерство аграрной политики;

Сайт Судебной власти Украины;

МИД.

После атаки все сайты показывали антиукраинское сообщение на украинском, русском и польском языках.

Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, их невозможно восстановить. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полесье и за исторические земли

– написали злоумышленники в сообщении.

Впоследствии доступ к сайтам был восстановлен. Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины сообщила, что изменения контента удалось избежать, как и утечки личных данных украинцев.

Правоохранители собирают цифровые улики и расследуют инцидент.

Данные украинцев в безопасности

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил факт хакерской атаки. По его словам, часть сайтов была отключена администраторами с целью локализации и киберрасследования. Он заверил, что данные украинцев находятся в безопасности.

Данные украинцев в безопасности, потому что пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дия" работало и работает стабильно,

– сказал Федоров.

Ранее он объяснял, что в Дии нет базы данных людей, она просто берет информацию из других служб. То есть серверная часть Дии обеспечивает запрос на данные и отправку их на смартфон человека. На смартфоне они хранятся в защищенной части хранилища. Источником данных является государственный реестр.

В кибератаке нашли российский след

В Центре информационной безопасности заявили, что к атаке на правительственные сайты Украины причастна Россия. На след враждебной страны указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, потом первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". Тогда ее активно распространили уже российские издания. А вот украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

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Скрыть "российский след" должно было использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН – УПА, Галичине, Полесье и "других исторических земель". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить 2 дружеские соседские страны,

– добавили в Центре информационной безопасности.

В то же время исключают версию о том, что к атакам причастна Польша. Ведь очевидно, что польский текст писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги.

Международная реакция на кибератаку

Евросоюз осудил глобальную кибератаку на правительственные сайты в Украине. Как заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в Брюсселе планируют помочь украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения.

Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине преодолеть эту кибератаку. К сожалению, мы знали, что это может произойти,

– сказал он.

По словам Борреля, сейчас сложно сказать, кто за этим стоит. Обвинять пока нельзя никого, ведь нет доказательств.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что Запад должен противостоять любым видам российской агрессии.

Надо быть очень жесткими в своих сообщениях России: если будут нападения на Украину, мы будем очень жесткими, очень сильными и решительными в своем ответе,

– сказала глава МИД Швеции.

В то же время атака произошла в то время, когда Украина и союзники забили тревогу из-за возможного нападения России. Иностранные СМИ также обратили внимание на то, что это произошло на фоне обострения отношений между Западом и Москвой.

В частности, турецкое издание TRT World отмечает, что напряжение между Россией и Западом из-за Украины обостряется после нескольких раундов неудачных переговоров. Турецкие СМИ подчеркнули, что накануне Запад обвинил Россию в размещении войск и техники на разрушенной войной восточной границе Украины. По информации НАТО, государство-агрессор готовится к новому вторжению, хотя там это, конечно же, отрицают.

США и их союзники по НАТО провели переговоры с Москвой, чтобы ослабить напряжение. Но все три раунда переговоров – в Женеве, Брюсселе и Вене – оказались неудачными.

– пишет издание.

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