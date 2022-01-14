Польские СМИ сообщают, что текст послания свидетельствует о том, что писал его не носитель языка. Хакеры пытались создать "польский след".
Все здесь "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты
Сообщение – не характерное для носителей языка
Wprost пишет, что, вероятно, при создании сообщения использовали переводчик.
Украинцу! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли,
– говорилось в сообщении.
Между тем, "Украинская правда" отмечает, что в обращении на польском языке не использовали звательный падеж. Также носители языка указали, что предложения – ломаные. Эти фразы люди, которые действительно знают язык, сформулировали бы по-другому.
Такое сообщение появлялось на сайтах госорганов / Скриншот с сайта
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Что известно о масштабной кибератаке в Украине:
- Кибератака произошла в ночь с 13 на 14 января. "Взломали" сайты Кабмина, Дии, ГСЧС, МОН, МИД, Судебной власти и другие.
- По словам вице-премьера Михаила Федорова, утечки персональных данных украинцев не произошло.
- Иностранные СМИ связали кибератаку с российской эскалацией вблизи украинской границы.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз мобилизует силы на помощь Украине.