Польські ЗМІ повідомляють, що текст послання свідчить про те, що писав його не носій мови. Хакери намагались створити "польський слід".

Все тут "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти

Повідомлення – не характерне для носіїв мови

Wprost пише, що ймовірно при створенні повідомлення використовували перекладач.

Українцю! Всі ваші особисті дані були завантажені у спільну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, їх неможливо відновити. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі,

– мовилось у повідомленні.

Тим часом "Українська правда" зазначає, що у зверненні польською мовою не використали кличний відмінок. Також носії мови вказали, що речення – ламані. Ці фрази люди, які насправді знають мову, сформулювали б по-іншому.



Таке повідомлення з'являлись на сайтах держорганів / Скриншот з сайту

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