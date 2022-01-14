Такое заявление российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал на брифинге 14 января. Ему кажется, что страны Европы "слепо" поддерживают во всем Украину.

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Из-за чего жаловался Лавров

"Вот Германия считает, что Украину нужно поддерживать во всем. Мол, вот Украина хочет, и мы обязательно эту "хотелку" будем выполнять. А чего хочет Россия, вы не хотите узнать?" – пожаловался Лавров.

Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина? И у вас опять логика "либо-либо"... Либо Украину удовлетворить, либо не знаю, что делать,

– жаловался он.

И в то же время пытался цинично заверить, что у России всегда благие намерения. Мол, Москва хочет, чтобы все чувствовали себя в безопасности. "Вот Украина хочет в НАТО. А мы хотели, чтобы НАТО не продвигался (на восток – 24 канал)", – отметил чиновник.

Даже после этого глава российского МИД все никак не мог прекратить возмущаться. "Украина просто хочет, а нам это обещали президенты, уважаемые люди! И ничего", – выразил свое раздражение Лавров.

Другие заявления Лаврова

Накануне Лавров назвал "нервным срывом" пакет санкций США против Путина. Ранее в американском Сенате рассказали о проекте ограничений, которые готовят для главы Кремля в случае нового нападения на Украину.

Также российский чиновник отверг обвинения в сторону России из-за дестабилизации Казахстана. Те, кто считают Москву причастной, по его мнению, набрались этого "от лукавого".

В конце 2021 года он пригрозил Украине, что Москва "вмешается в военный конфликт на Донбассе". Это при том, что Россия в 2014 году напала на Украину, хотя и пытается этого не признавать.

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