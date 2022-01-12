Соответствующий документ опубликовал Сенат США. Это случилось 12 января, в день переговоров России с НАТО.

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Сенат США обнародовал санкции против Путина

Для противодействия агрессии России против Украины и восточноевропейских союзников, чтобы ускорить помощь по безопасности Украине, усилить обороноспособность государства и ввести санкции, связанные с действиями России в отношении Украины и для других целей,
– говорится в начале документа.

В частности в проекте санкций говорится:

  • Владимиру Путину запретят въезд в США и заморозят американские активы;
  • такие же ограничения будут действовать для премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, а также – командующих различных войск и других лиц, которых Белый дом признает причастными к агрессии против Украины.

Кроме того, санкции будут касаться также:

  • "Северного потока-2" – документ призывает "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию;
  • системы денежных переводов SWIFT.

"Этот закон совершенно ясно дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, поскольку Кремль грозит повторным вторжением в Украину", – объяснил в заявлении сенатор Роберт Менендес.

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