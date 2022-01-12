Встречи в рамках переговоров по "гарантиям безопасности" должны были привести Россию к пониманию того, что предложенные ею позиции не совпадают с адекватной реальностью и лишь некоторые моменты из них можно взять к обсуждению, отметил эксперт. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Обратите внимание НАТО и Россия обсудили "гарантии безопасности": Столтенберг подвел первые итоги

Запад втянул Россию в серию сложных переговоров, – Краев

В ответ на вопрос о том, реально ли перехитрить Россию и насколько мощно на соответствующих переговорах представлены США, Александр Краев сказал: "Обыграть россиян можно, потому что их стратегия заключалась в том, что называется у дипломатов локомотивом".

Россияне предварительно блокировали экспертную подготовку к переговорам с Западом даже в существующих форматах. То есть они хотели, чтобы эти переговоры были фактически дипломатической импровизацией. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Россияне дали только одну повестку дня, которую не приняли. Москва нацелилась на результат и меняли условия переговоров за неделю – полторы до их начала.

Очевидно, стратегией России было взять Запад "на испуг", мол, у них страшные требования в короткое время, пояснил эксперт.

Соответствующий подход не работает с опытными дипломатами. По словам Александра Краева, речь идет о личном вкладе Венди Шерман – заместителя госсекретаря США, которая является одним из ведущих дипломатов мира и представляет Соединенные Штаты на соответствующих переговорах.

Запад втянул Россию в серию долговременных и сложных переговоров, в которых неподготовленный подход не будет действовать. Они (россияне – 24 канал) не были готовы к такому типу переговоров, в которые их загнали американцы и их союзники по НАТО. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Краев о переговорах Украина – НАТО: смотрите видео

Переговоры по "гарантиям безопасности": кратко