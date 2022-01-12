Встречи в рамках переговоров по "гарантиям безопасности" должны были привести Россию к пониманию того, что предложенные ею позиции не совпадают с адекватной реальностью и лишь некоторые моменты из них можно взять к обсуждению, отметил эксперт. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
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Запад втянул Россию в серию сложных переговоров, – Краев
В ответ на вопрос о том, реально ли перехитрить Россию и насколько мощно на соответствующих переговорах представлены США, Александр Краев сказал: "Обыграть россиян можно, потому что их стратегия заключалась в том, что называется у дипломатов локомотивом".
Россияне предварительно блокировали экспертную подготовку к переговорам с Западом даже в существующих форматах. То есть они хотели, чтобы эти переговоры были фактически дипломатической импровизацией.
Россияне дали только одну повестку дня, которую не приняли. Москва нацелилась на результат и меняли условия переговоров за неделю – полторы до их начала.
Очевидно, стратегией России было взять Запад "на испуг", мол, у них страшные требования в короткое время, пояснил эксперт.
Соответствующий подход не работает с опытными дипломатами. По словам Александра Краева, речь идет о личном вкладе Венди Шерман – заместителя госсекретаря США, которая является одним из ведущих дипломатов мира и представляет Соединенные Штаты на соответствующих переговорах.
Запад втянул Россию в серию долговременных и сложных переговоров, в которых неподготовленный подход не будет действовать. Они (россияне – 24 канал) не были готовы к такому типу переговоров, в которые их загнали американцы и их союзники по НАТО.
Краев о переговорах Украина – НАТО: смотрите видео
Переговоры по "гарантиям безопасности": кратко
- 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности", которые продолжались в закрытом формате. Россия требовала гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в НАТО. Однако представительница США Венди Шерман подчеркнула, что закрыть двери в НАТО не позволят.
- 12 января состоялись переговоры Россия – НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на ультиматум России по нерасширению НАТО идти не собираются.
- Уже 13 января начнутся переговоры по линии ОБСЕ, в которых будут участвовать страны Евросоюза, США и Россия.