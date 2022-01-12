Зустрічі у межах перемовин щодо "гарантій безпеки" мали привести Росію до розуміння того, що запропоновані нею позиції не збігаються з адекватною реальністю і лише певні моменти з них можна взяти до обговорення, зазначив експерт. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Захід втягнув Росію в серію складних перемовин, – Краєв

У відповідь на запитання про те, чи реально перехитрити Росію та наскільки потужно на відповідних перемовинах представлені США, Олександр Краєв сказав: "Обіграти росіян можна, тому що їхня стратегія полягала у тому, що називається у дипломатів локомотивом".

Росіяни попередньо блокували експертну підготовку до переговорів зі Заходом навіть в існуючих форматах. Тобто вони хотіли, щоб ці переговори були фактично дипломатичною імпровізацією. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Росіяни дали тільки один порядок денний, який не прийняли. Москва націлилась на результат і змінювали умови переговорів за тиждень – півтора до їхнього початку.

Очевидно, стратегією Росії було взяти Захід "на переляк", мовляв, у них страшні вимоги в короткий час, пояснив експерт.

Відповідний підхід не працює з досвідченими дипломатами. За словами Олександра Краєва, мовиться про особистий вклад Венді Шерман – заступниці держсекретаря США, яка є однією із провідних дипломаток світу і представляє Сполучені Штати на відповідних перемовинах.

Захід втягнув Росію в серію довготривалих і складних перемовин, в яких непідготовлений підхід не діятиме. Вони (росіяни – 24 канал) не були готові до такого типу переговорів, у які їх загнали американці та їхні союзники з НАТО. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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