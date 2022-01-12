За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, розбіжності між сторонами переговорів, тобто Росією та Альянсом, є суттєвими. Тому він переконаний, що для їх подолання потрібно докласти значних зусиль.

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Дискусія була непростою

Єнс Столтенберг заявив, що переговори з Кремлем були непростими. Зокрема сторони серйозно дискутували щодо України. Однак генсек НАТО відзначив, що те, що Альянс та Росія сіли за стіл переговорів є значним прогресом.

Між союзниками по НАТО та Росії існують значні розбіжності, їх буде нелегко подолати, але той факт, що союзники сіли за стіл, це позитивний знак,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що серед обговорень була дискусія щодо заборони приймати нових членів до Альянсу, як цього вимагає Москва. Столтенберг вкотре наголосив, що вирішувати питання вступу до НАТО, зокрема України, вирішуватиме кожна нація окремо та 30 країн-членів Альянсу. Таким чином предстаники НАТО дали Росії зрозуміти, що на ці частини "гарантій безпеки" погоджуватися не планують.

Обговорили і нарощування військ біля Українських кордонів

Під час переговорів сторона НАТО висловила серйозне занепокоєння через стягування Росією військ до українського кордону. Альянс закликав Кремль до деескалації.

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