Обмеження запровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну. Глава сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес зауважив, що санкції дають зрозуміти: Сенат США діятиме рішуче.

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Путіну не потрібно обвалювати всю свою економіку та жертвувати життями свого народу в марній спробі переписати карту Європи,

– наголосив Менендес.

Проголосувати за законопроєкт можуть вже найближчим часом. Очікують, що цей документ "розв'яже руки" демократам. Вони вагалися, чи голосувати за законопроєкт республіканця Теда Круза.

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