И это несмотря на то, что в оборонном бюджете США на 2022 год уже предусмотрено выделение 300 миллионов долларов Киеву в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности и обороны.

Важно США готовы увеличить оборонную помощь Украине

Тихо прийшов… (с)

Думаю, всем очевидно, к чему такая секретность. Ведь то, что происходит на протяжении последнего времени вблизи наших границ и то, что действия РФ непредсказуемы — это факт.

К тому же, переговоры, которые позавчера состоялись в Женеве между представителями США и РФ, говорят о том, что свою позицию Москва менять не спешит, и в который раз объясняет наличие своей армии возле границ Украины якобы учениями и обеспечением безопасности своих рубежей — в связи с возможностью расширения НАТО на восток, которая якобы несет какую-то выдуманную угрозу для РФ.

Американское оружие для сдерживания русской агрессии

По информации CNN, дополнительная помощь от США позволит передать Украине:

стрелковое оружие и боеприпасы,

радиоприемники,

медоборудование,

запасные части,

различную другую продукцию для ВСУ.

Кроме того, источники рассказали журналистам CNN, что в начале этого месяца администрация Байдена "тихо" уведомила Конгресс о таком своем решении. А некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам. Однако информация все же просочилась в СМИ.

Хочу напомнить, что по состоянию на середину декабря США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 450 миллионов долларов.