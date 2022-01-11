Як законопроєкт вплине на історію

Окрім того, законопроєкт ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсоркою тероризму. Деталі розповів Майкл Маккол – представник Республіканської партії у комітеті Палати представників у міжнародних справах.

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Політик зауважив, що у дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили.

Володимир Путін має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів із НАТО у Центральній та Східній Європі,

– наголосив Маккол.

Якщо законопроєкт ухвалять, фінансування постачання летальної допомоги Україні суттєво зросте. Зокрема, мовиться про протиповітряну та протикорабельну зброю.

Окрім того, документ дає чітко зрозуміти, що вимоги Путіна є неприйнятними та суперечать інтересам нацбезпеки США.

Співавторами законопроєкту стали:

Майк Роджерс;

Майк Тернер;

Еліс Стефанік.

Напад Росії на Україну буде кінцем безпеки

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки у світі.

Натомість перемога України означатиме перемогу усіх її західних союзників.

Найбільшою поразкою може бути продовження війни в Україні або ескалація ситуації.

Якщо ж агресія Росії спалахне з новою силою, це означатиме вердикт для НАТО.

Єрмак зауважив, що у випадку нового вторгнення Росії понад 90% українців захищатимуть Батьківщину.

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