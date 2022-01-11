Відповідну заяву глава Офісу Президента Єрмак зробив в інтерв'ю британському телеканалу "Channel 4". Політик зауважив: якщо Росія нападе, це буде вердикт для НАТО.

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Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі,

– зауважив Єрмак.

Путін посунув дату можливого вторгнення

Видання The New York Times повідомило, що Володимир Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну. Причиною стала надто м'яка зима.

Щоб бронетехніка могла просуватися, необхідні сприятливі умови. Тим часом через м'яку зиму земля недостатньо промерзла. Традиційні для січня морози не настали. Під ногами – болото.

Саме тому, за даними видання, наземна операція не зможе початися раніше ніж у лютому.

Тим часом у США до роботи залучили метеорологів. Їхнім завданням буде розглянути погодні умови в Україні у найближчі тижні.

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