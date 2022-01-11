Відповідні дані New York Times оприлюднив з посиланням на джерела серед американських офіційних осіб. Є декілька ключових факторів, від яких залежить ймовірність вторгнення Росії.

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Для просування бронетехніки необхідні сприятливі умови.

Через відносно м'яку зиму земля недостатньо промерзла і дату можливого вторгнення Путіну довелося посунути ближче до весни,

– мовиться у повідомленні.

Сильні морози, традиційні для січня, на багатьох територіях так і не почалися.

"А поки під ногами болото, наземна операція не зможе початися раніше лютого", – наголосили у NYT.

Росія переміщує гелікоптери

У Кремлі працюють над переміщення гелікоптерів до кордону з Україною. Це відбувається на тлі сповільнення пересування російських військ.

У повідомленні NYT наголосили, що ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою для Росії у випадку її вторгнення в Україну.

Зауважте! Після переговорів у Женеві заступник глави російського МЗС Сергій Рябков цинічно повідомив, що "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".

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