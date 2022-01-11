Ответные данные New York Times обнародовал со ссылкой на источники среди американских официальных лиц. Есть несколько ключевых факторов, от которых зависит вероятность вторжения России.

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Для продвижения бронетехники необходимы благоприятные условия.

Из-за относительно мягкой зимы земля недостаточно промерзла, и дату возможного вторжения Путину пришлось подвинуть ближе к весне,

– говорится в сообщении.

Сильные морозы, традиционные для января, на многих территориях так и не начались.

"А пока под ногами болото, наземная операция не сможет начаться раньше февраля", – подчеркнули в NYT.

Россия перемещает вертолеты

В Кремле работают над перемещением вертолетов к границе с Украиной. Это происходит на фоне замедления передвижения российских войск.

В сообщении NYT отметили, что ударные и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители были бы важным преимуществом для России в случае ее вторжения в Украину.

Обратите внимание! После переговоров в Женеве замглавы российского МИДа Сергей Рябков цинично сообщил, что " риски военной конфронтации не стоит недооценивать".

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