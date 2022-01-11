В Штатах прогнозировали, что к началу января количество российских войск у украинских границ возрастет до 175 тысяч. Однако в настоящее время там находятся около 100 тысяч военных страны-агрессора.

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По данным американских чиновников, россияне разместили у границы дополнительные штурмовики.

Следовательно, ударные и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители были бы важным преимуществом для России в случае ее вторжения в Украину.

Окно для вторжения ограничила погода

По данным СМИ, погода ограничила окно для российского вторжения. Морозы позволили бы легко передвигаться по тяжелым транспортным средствам и оборудованию. Тем временем мягкая зима замедлила замерзание земли.

Администрация Джо Байдена привлекла к работе метеорологов. Их задача – подробно рассмотреть погодные условия в Украине в ближайшие недели.

Циничное заявление России

Переговоры России и США прошли 10 января в Женеве. Сторону страны-оккупанта представлял заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Впоследствии он сообщил российским СМИ, что во время встречи Россия сообщила, что якобы не собирается нападать на Украину. В то же время Рябков цинично заявил, что "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".

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