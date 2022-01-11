Корабль заметили возле Гавайев. Такой информацией поделился майор Роб Мартинс, представитель Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

Читайте также Корабль ВМС Британии столкнулся с российской подводной лодкой в Северной Атлантике

Что выяснили американские военные

Мартинс подчеркнул, что военные США пристально следят за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе. Это делают с помощью патрульной авиации и надводных судов в рамках ежедневных операций. По его словам, российское судно "проводило деятельность в международных водах". О каком именно корабле говорится – пока неизвестно.

Российское судно – недалеко от Гавайев

По информации издания, российский корабль находится недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев.

В Гавайях (на острове Оаху) расположена штаб-квартира Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

Это командование – самое большое и старейшее среди всех американских. Его численность достигает 375 тысяч.

Инцидент с российским судном "Карелия"

В мае Тихоокеанский флот США отслеживал российский разведывательный корабль "Карелия". Его заметили у берегов острова Кауаи. Там расположен полигон Barking Sands, который американцы используют для испытания ракет. Присутствие "Карелии" побудило военное командование отложить запланированные испытания.

Другие случаи с российскими кораблями

Недавно возле берегов Японии появилось загадочное 50-метровое судно. На нем заметили надписи на русском языке, но идентифицировать их пока не удалось. Экипажа на борту не было.

В декабре российское судно с пьяным капитаном задержали польские пограничники. Корабль едва не сел на мель в километре от пляжа. Его в последний момент смогли развернуть.

Может заинтересовать – Украина получит корабли от британцев: смотрите видео