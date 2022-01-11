Корабель помітили біля Гаваїв. Такою інформацією поділився майора Роб Мартінс, представник Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США.

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Що з'ясували американські військові

Мартінс підкреслив, що військові США пильно стежать за усіма суднами в Індо-Тихоокеанському районі. Це роблять за допомогою патрульної авіації та надводних суден у межах щоденних операцій. За його словами, російське судно "проводило діяльність у міжнародних водах". Про який саме корабель мовиться – поки невідомо.

Російське судно – неподалік Гаваїв

За інформацією видання, російський корабель перебуває неподалік виключної економічної зони Гаваїв.

У Гаваях (на острові Оаху) розташована штаб-квартира Тихоокеанського командування збройних сил США.

Це командування – найбільше та найстаріше серед усіх американських. Його чисельність сягає 375 тисяч.

Інцидент з російським судном "Карелія"

У травні Тихоокеанський флот США відстежував російський розвідувальний корабель "Карелія". Його помітили біля берегів острова Кауаї. Там розташований полігон Barking Sands, який американці використовують для випробування ракет. Присутність "Карелії" спонукала військове командування відкласти заплановані випробування.

Інші випадки з російськими кораблями

Нещодавно біля берегів Японії з'явилось загадкове 50-метрове судно. На ньому помітили написи російською мовою, але ідентифікувати їх поки не вдалося. Екіпажу на борту не було.

У грудні російське судно з п'яним капітаном затримали польські прикордонники. Корабель ледь не сів на мілину за кілометр від пляжу. Його в останній момент змогли розвернути.

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