Військово-морський інститут США повідомив, що корабель загальної розвідки військово-морського флоту Росії "Карелія" помітили біля берегів острова Кауаї ще минулого тижня.

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Корабель діяв біля кордонів територіальних вод США, що приблизно за 24 кілометри від острова Кауаї. Водночас міжнародні води починаються за 22 кілометри від суверенної берегової лінії.

За словами капітана Джона Гея, представник Тихоокеанського флоту США повідомив, що ВМС знають про російське судно в міжнародних водах біля Гаваїв і стежитимуть за ним.

Виявлення судна, за інформацією місцевих Honolulu Star-Advertiser, змусило відкласти випробування на ракетному полігоні.

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