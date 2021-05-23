На борту амфібійно-десантної групи перебуває 24-й експедиційний батальйон морської піхоти. Чисельність військ налічує близько 2,5 тисячі осіб.

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Амфібійно-десантна група США

  • авіаносний універсальний десантний корабель Iwo Jima;
  • десантно-вертолітний корабель-док San Antonio;
  • десантний транспорт-док Carter Hall.

Кораблі США у Чорному морі: що відомо