На борту амфібійно-десантної групи перебуває 24-й експедиційний батальйон морської піхоти. Чисельність військ налічує близько 2,5 тисячі осіб.
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Амфібійно-десантна група США
- авіаносний універсальний десантний корабель Iwo Jima;
- десантно-вертолітний корабель-док San Antonio;
- десантний транспорт-док Carter Hall.
Кораблі США у Чорному морі: що відомо
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