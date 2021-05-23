На борту амфибийно-десантной группы находится 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Численность войск насчитывает около 2,5 тысячи человек.

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Амфибийно-десантная группа США

  • авианесущий универсальный десантный корабль Iwo Jima;
  • десантно-вертолетный корабль-док San Antonio;
  • десантный транспорт-док Carter Hall.

Корабли США в Черном море: что известно