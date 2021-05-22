Соответствующее заявление сделали в американском посольстве в Национальный день мореплавания, который в США отмечают 22 мая.

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Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США Hamilton в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины,

– отметили дипломаты.

Корабль США в Одессе: коротко

Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton 27 апреля зашел в Черное море.

Флагман Морской охраны Украины 8 мая встретил корабль Береговой охраны США. Суда пересеклись в точке рандеву – на расстоянии более 100 морских миль от Одессы.

Экипаж Соединенных Штатов провел совместные учения с украинскими пограничниками, хотя этому всячески пыталась помешать Россия.

Уже через 2 дня, 10 мая, корабли Украины и США вместе отправились в морской порт Одессы.

Фрегат американской Береговой охраны Hamilton вечером 11 мая оставил Одессу.

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