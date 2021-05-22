Соответствующее заявление сделали в американском посольстве в Национальный день мореплавания, который в США отмечают 22 мая.

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Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США Hamilton в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины,
– отметили дипломаты.

Корабль США в Одессе: коротко

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