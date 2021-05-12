Вслед за фрегатом США: в Черное море зашел французский корвет
Французский корвет F796 Commandant Biro 11 мая вошел в акваторию Черного моря. В 2019 году он уже бывал в Черном море и даже несколько дней "гостил" в украинской Одессе.
Источник:"Думская"
Сейчас точная цель визита фрегата в Черное море неизвестна, но она может быть связана с намерением Франции продемонстрировать поддержку Украине на фоне эскалации со стороны России.
К слову Пограничники провели совместные учения с фрегатом морской охраны США: видео
Подробнее о корвете F796 Commandant Biro
- Судно находится в составе Военно-морских сил Франции еще с 1984 года и базируется в городе Тулон на юге Франции.
- Корвет назван в честь Роджера Биро – командира французского корвета "Мимоза", который немцы потопили в 1942 году в ходе Второй мировой войны.
- F796 Commandant Biro имеет на вооружении 100-миллиметровую пушку Mle 68, пару 20-миллиметровых зенитных орудий F2, 4 пулемета калибра 12,7, 4 торпедных аппарата и 4 пусковые установки с ракетами "Экзосет".
Французский корвет F796 Commandant Biro / Фото "Думская"
Фрегат США в Черном море
- Буквально на днях, 8 мая, в Черное море вошел фрегат береговой охраны США Hamilton.
- Экипаж судна провел совместные учения с украинскими пограничниками, хотя этому всячески пыталась помешать Россия.
- Уже через 2 дня, 10 мая, судна вместе отправились в морской порт украинской Одессы.
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