Французький корвет F796 Commandant Biro 11 травня увійшов в акваторію Чорного моря. У 2019 році він вже бував у Чорному морі й навіть кілька днів "гостював" в українській Одесі.

Наразі точна мета візиту фрегата в Чорне море невідома, але вона може бути пов'язана з наміром Франції продемонструвати підтримку України на тлі ескалації з боку Росії. До слова Прикордонники провели спільні навчання з фрегатом морської охорони США: відео Детальніше про корвет F796 Commandant Biro Судно перебуває в складі Військово-морських сил Франції ще з 1984 року й базується в містечку Тулон на півдні Франції.

Корвет названий на честь Роджера Біро – командира французького корвету "Мімоза", який німці потопили в 1942 році в ході Другої світової війни.

F796 Commandant Biro має на озброєнні 100-міліметрову гармату Mle 68, пару 20-міліметрових зенітних гармат F2, 4 кулемети калібру 12,7, 4 торпедні апарати й 4 пускові установки з ракетами "Екзосет".

Французький корвет F796 Commandant Biro / Фото "Думская" Фрегат США в Чорному морі Буквально днями, 8 травня, у Чорне море зайшов фрегат берегової охорони США Hamilton.

Екіпаж судна провів спільні навчання з українськими прикордонниками, хоча цьому всіляко намагалася завадити Росія.

Вже через 2 дні, 10 травня, судна разом відправилися в морський порт української Одеси.