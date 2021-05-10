Флагман Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton провели совместные учения в море. Это происходило в течение 2 дней.

Экипажи отработали слаженные действия по пресечению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО. Они выполняли сложные элементы маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организовывали противодиверсионную оборону корабля.

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За учениями наблюдали корабли России

Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей России. Однако они не просто наблюдали, но и создавали дополнительные осложнения для маневров.

Российские корабли объявляли о внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации.

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Что этому предшествовало