Пограничники провели совместные учения с фрегатом морской охраны США – видео
Флагман Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton провели совместные учения в море. Это происходило в течение 2 дней.
Источник:ГПСУ
Экипажи отработали слаженные действия по пресечению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО. Они выполняли сложные элементы маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организовывали противодиверсионную оборону корабля.
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За учениями наблюдали корабли России
Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей России. Однако они не просто наблюдали, но и создавали дополнительные осложнения для маневров.
Российские корабли объявляли о внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации.
Совместные учения пограничников с фрегатом морской охраны США: смотрите видео
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Что этому предшествовало
- Флагман Морской охраны ГПСУ встретил корабль береговой охраны США Hamilton.
- Суда пересеклись 8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы.
- Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого предусмотрены совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в обзорных и штурмовых операциях.
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