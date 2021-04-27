В Черное море зашел военный катер США Hamilton – Россия отправила туда свою "Москву"
Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton 27 апреля зашел в Черное море. В России сразу объявили учения и отправили в море крейсер "Москву".
Источник:U.S. 6th Fleet
Катер Шестого флота будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе. Hamilton – первый катер береговой охраны США, посетивший Черное море с 2008 года.
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Катер Hamilton в Черном море
Этот патруль наведается в Черное море после того, как катер совершил логистические визиты в Неаполь и Роту. "Береговая охрана США проводит обычную дислокацию на шестом флоте США, работая вместе с союзниками. Участники патруля будут повышать осведомленность о морских доменах и обмениваться опытом с государствами-парнерами", – объясняют цель в 6 флоте США.
Реакция России
Россия не замедлила с реакцией, которую распространяют СМИ. Так, там заявили: Черноморский флот будет следить за действиями сторожевого корабля Hamilton.
Как пишет российское Интерфакс, Черноморский флот также отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер "Москва". Он проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневрах с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации.
Обучение в Черном море
- Недавно Великобритания заявила о том, что отправляет в поход в Индо-Тихоокеанский регион крупнейшую в истории Королевских ВМС авианесущую ударную группу.
- Они посетят 40 стран, в том числе Индию, Японию, Корею и Сингапур, а также доплывут до Черного моря.
- Тем временем Россия начала закрывать три района Черного моря для иностранных кораблей. Ограничение будет действовать до 31 октября и о его причинах Кремль информации не предоставил.
- На прошлой неделе Россия начала отводить свои войска из оккупированного Крыма. В частности вернулся на место постоянной дислокации Каспийский флот.
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