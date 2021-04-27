Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton 27 апреля зашел в Черное море. В России сразу объявили учения и отправили в море крейсер "Москву".

Катер Шестого флота будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе. Hamilton – первый катер береговой охраны США, посетивший Черное море с 2008 года.

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Катер Hamilton в Черном море

Этот патруль наведается в Черное море после того, как катер совершил логистические визиты в Неаполь и Роту. "Береговая охрана США проводит обычную дислокацию на шестом флоте США, работая вместе с союзниками. Участники патруля будут повышать осведомленность о морских доменах и обмениваться опытом с государствами-парнерами", – объясняют цель в 6 флоте США.

Справочно. Береговая охрана в США является одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.

Реакция России

Россия не замедлила с реакцией, которую распространяют СМИ. Так, там заявили: Черноморский флот будет следить за действиями сторожевого корабля Hamilton.

Как пишет российское Интерфакс, Черноморский флот также отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер "Москва". Он проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневрах с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации.

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