У Чорне море зайшов військовий катер США Hamilton – Росія відправила туди свою "Москву"
Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton 27 квітня зайшов у Чорне море. У Росії одразу оголосили навчання і відправили у море крейсер "Москву".
Джерело:U.S. 6th Fleet
Катер Шостого флоту буде підтримувати американських союзників та партнерів в Чорноморському регіоні. Hamilton – перший катер берегової охорони США, який відвідав Чорне море з 2008 року.
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Катер Hamilton у Чорному морі
Цей патруль навідається у Чорне море після того, як катер здійснив логістичні візити до Неаполя та Роти. "Берегова охорона США проводить звичайну дислокацію на шостому флоті США, працюючи разом із союзниками. Учасники патруля підвищуватимуть обізнаність про морські домени та обмінюватимуться досвідом з державами-партнерами", – пояснюють мету у 6 Флоті США.
Реакція Росії
Росія не забарилася з реакцією, яку поширюють ЗМІ. Так, там заявили: Чорноморський флот буде стежити за діями сторожового корабля Hamilton.
Як пише російське Интерфакс, Чорноморський флот також відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер "Москва". Він проведе в Чорному морі комплекс бойових навчань та спільних маневрів з кораблями Чорноморського флоту та вертольотами Морської авіації.
Навчання у Чорному морі
- Нещодавно Велика Британія заявила про те, що відправляє у похід в Індо-Тихоокеанський регіон найбільшу в історії Королівських ВМС авіаносну ударну групу.
- Вони відвідають 40 країн, зокрема Індію, Японію, Корею та Сінгапур, а також допливуть до Чорного моря.
- Тим часом Росія почала закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів. Обмеження діятиме до 31 жовтня і про його причини Кремль інформації не надав.
- Минулого тижня Росія почала відводити свої війська з окупованого Криму. Зокрема повернувся на місце постійної дислокації Каспійський флот.
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