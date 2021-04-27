Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton 27 квітня зайшов у Чорне море. У Росії одразу оголосили навчання і відправили у море крейсер "Москву".

Катер Шостого флоту буде підтримувати американських союзників та партнерів в Чорноморському регіоні. Hamilton – перший катер берегової охорони США, який відвідав Чорне море з 2008 року.

Важливо Зайдуть у Чорне море: найбільша авіаносна група ВМС Великої Британії відправляється у похід

Катер Hamilton у Чорному морі

Цей патруль навідається у Чорне море після того, як катер здійснив логістичні візити до Неаполя та Роти. "Берегова охорона США проводить звичайну дислокацію на шостому флоті США, працюючи разом із союзниками. Учасники патруля підвищуватимуть обізнаність про морські домени та обмінюватимуться досвідом з державами-партнерами", – пояснюють мету у 6 Флоті США.

Довідково. Берегова охорона у США є одним з видів збройних сил поряд з сухопутними військами, ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти.

Реакція Росії

Росія не забарилася з реакцією, яку поширюють ЗМІ. Так, там заявили: Чорноморський флот буде стежити за діями сторожового корабля Hamilton.

Як пише російське Интерфакс, Чорноморський флот також відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер "Москва". Він проведе в Чорному морі комплекс бойових навчань та спільних маневрів з кораблями Чорноморського флоту та вертольотами Морської авіації.

Навчання у Чорному морі