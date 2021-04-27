Зайдуть у Чорне море: найбільша авіаносна група ВМС Великої Британії відправляється у похід
Велика Британія відправляє у похід в Індо-Тихоокеанський регіон найбільшу в історії Королівських ВМС авіаносну ударну групу. Кораблі візьмуть участь у міжнародних навчаннях та операціях.
Джерело:Міноборони Великої Британії
За 28 тижнів судна Королівського флоту Великої Британії пройдуть 26 тисяч миль. Вони відвідають 40 країн, зокрема Індію, Японію, Корею та Сінгапур, а також допливуть до Чорного моря.
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Найбільша авіаносна ударна група в історії
Флагманом найбільшої авіаносної групи в історії Королівських ВМС стане найпотужніше надводне судно Queen Elizabeth. У плавання воно відправиться у травні.
До нього приєднається надводний флот, що складається з:
- есмінців типу 45, HMS Defender і HMS Diamond;
- протичовнових фрегатів типу 23 HMS Kent і HMS Richmond;
- RFA Fort Victoria і RFA Tidespring допоміжного флоту.
Окрім цього, приєднається підводний човен, озброєний крилатими ракетами.
У кабіні авіаносця перебуватимуть літаки та вертольоти, зокрема:
- 8 сучасних швидких реактивних літаків RAF F – 35B Lightning II;
- 4 морських ударних вертольоти;
- 7 протичовнових вертольотів Merlin Mk2;
- 3 вертольоти Merlin Mk4.
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