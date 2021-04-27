Зайдут в Черное море: крупнейшая авианосная группа ВМС Великобритании отправляется в поход
Великобритания отправляет в поход в Индо-Тихоокеанский регион крупнейшую в истории Королевских ВМС авианесущую ударную группу. Корабли примут участие в международных учениях и операциях.
Источник:Минобороны Великобритании
За 28 недель суда Королевского флота Великобритании пройдут 26 тысяч миль. Они посетят 40 стран, в частности Индию, Японию, Корею и Сингапур, а также доплывут до Черного моря.
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Крупнейшая авианосная ударная группа в истории
Флагманом крупнейшей авианосной группы в истории Королевских ВМС станет самое мощное надводное судно Queen Elizabeth. В плавание оно отправится в мае.
К нему присоединится надводный флот, состоящий из:
- эсминцев типа 45, HMS Defender и HMS Diamond;
- противолодочных фрегатов типа 23 HMS Kent и HMS Richmond;
- RFA Fort Victoria и RFA Tidespring вспомогательного флота.
Кроме этого, присоединится подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами.
В кабине авианосца будут находиться самолеты и вертолеты, в частности:
- 8 современных быстрых реактивных самолетов RAF F-35B Lightning II;
- 4 морских ударных вертолета;
- 7 противолодочных вертолетов Merlin Mk2;
- 3 вертолета Merlin Mk4.
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