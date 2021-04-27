Великобритания отправляет в поход в Индо-Тихоокеанский регион крупнейшую в истории Королевских ВМС авианесущую ударную группу. Корабли примут участие в международных учениях и операциях.

За 28 недель суда Королевского флота Великобритании пройдут 26 тысяч миль. Они посетят 40 стран, в частности Индию, Японию, Корею и Сингапур, а также доплывут до Черного моря.

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Крупнейшая авианосная ударная группа в истории

Флагманом крупнейшей авианосной группы в истории Королевских ВМС станет самое мощное надводное судно Queen Elizabeth. В плавание оно отправится в мае.

К нему присоединится надводный флот, состоящий из:

эсминцев типа 45, HMS Defender и HMS Diamond;

противолодочных фрегатов типа 23 HMS Kent и HMS Richmond;

RFA Fort Victoria и RFA Tidespring вспомогательного флота.

Кроме этого, присоединится подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами.

В кабине авианосца будут находиться самолеты и вертолеты, в частности:

8 современных быстрых реактивных самолетов RAF F-35B Lightning II;

4 морских ударных вертолета;

7 противолодочных вертолетов Merlin Mk2;

3 вертолета Merlin Mk4.

Обратите внимание! Самая мощная авианосная ударная группа Великобритании примет участие в учениях НАТО, таких как Exercise Steadfast Defender, и окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian, а также операциям по обеспечению безопасности в Черном море.